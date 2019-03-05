Герасимов и Данфорд обсудили вопросы ПРО, договоров о СНВ и РСМД

Как отметили в Минобороны РФ, встреча носила конструктивный характер

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом вопросы противоракетной обороны (ПРО), договоров о СНВ и РСМД. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в военном ведомстве.

Стороны также на встрече в Вене подчеркнули важность взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в Сирии. "Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов", - говорится в сообщении Минобороны.