США наращивают расходы на ПРО

Поставщик оружия № 1 Пентагона, компания Lockheed Martin, получила бонус: ее контракт с военным ведомством на разработку и поддержку элементов системы ПРО THAAD был увеличен на 830 миллионов долларов.

Источник изображения: Lockheed Martin

Изменение условий контракта было анонсировано в минувший четверг, когда министерство обороны сообщило о том, что сумма соглашения выросла с $1,5 млрд до $2,3 млрд.

Модификация контракта предусматривает возможность дополнительной поэтапной разработки, программу летных и наземных испытаний, а также адаптивной поддержки требований системы противоракетной обороны на протяжении всего ее жизненного цикла.

Источник изображения: Lockheed Martin

THAAD является передвижным противоракетным комплексом наземного базирования, предназначенным для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Развертываемый потенциал - для перехвата баллистических ракет внутри атмосферы или за ее пределами на конечном этапе полета. Система использует метод т.н. "кинетического перехвата", в ракете нет выделенной боевой части. Считается, что THAAD эффективнее комплекса "Патриот" в работе против ряда баллистических ракет прошлого поколения, таких как Р-17.

Каждая система THAAD состоит из пяти основных компонентов: ракет-перехватчиков, пусковых установок, радара, блока управления огнем и вспомогательного оборудования. Разработка комплекса была начата в 1992-м году, на октябрь 2018-го года было заявлено о выпуске 300 перехватчиков.

THAAD управляется Агентством по противоракетной обороне; Lockheed Martin выступает в качестве главного подрядчика и системного интегратора.

В 2018-м году Саудовская Аравия заявила о приобретении 7 батарей THAAD за 13,5 млрд долларов. Поставка запланирована на 2023-2026 гг.