Директор NASA назвал стыковку Crew Dragon с МКС началом новой эпохи космических полетов

Джим Брайденстайн заявил, что успех миссии приближает США к использованию собственных ракет для доставки астронавтов на станцию

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн назвал первую успешную стыковку корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) началом новой эпохи космических полетов. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Новая эпоха космических полетов начинается сейчас - вместе с прибытием Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Поздравляю всех с этим историческим достижением, которое приближает нас к тому, чтобы американские астронавты использовали американские ракеты", - заявил он.

Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Операция по стыковке была завершена в воскресенье около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Отстыковка Crew Dragon от МКС намечена на 8 марта. Как ожидается, корабль после спуска на парашюте приводнится в Атлантическом океане. Если все пройдет штатно, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, они должны будут провести на борту МКС несколько недель. Если их полет будет успешным, в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.