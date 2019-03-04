Корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Аппарат доставил на станцию груз массой почти 200 кг

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в воскресенье впервые пристыковался в Международной космической станции (МКС). Трансляцию вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск), сообщили представители космического ведомства. Стыковка Crew Dragon осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

При отправке к орбитальному комплексу стандартной грузовой капсулы ее захват осуществляется с помощью дистанционного манипулятора, которым управляет кто-то из членов экипажа, после чего капсулу подводят к стыковочному шлюзу.

Crew Dragon является предназначенной для пилотируемых полетов модификацией грузового корабля Dragon. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа, однако, как заявляли ранее в SpaceX, все операции проводят таким образом, как если бы на борту корабля находились люди.

Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов. Кроме того, на борту Crew Dragon находится манекен в скафандре, которого специалисты NASA назвали Эллен Рипли - в честь героини серии фильмов "Чужой". На манекене закреплены датчики, на основе полученной с их помощью информации специалисты сделают выводы о том, безопасны ли полеты на корабле для людей.

Первый запуск Crew Dragon к МКС был осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А.

Возвращение на Землю

Отстыковка Crew Dragon от МКС намечена на 8 марта. Как ожидается, корабль после спуска на парашюте приводнится в Атлантическом океане. Если все пройдет штатно, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, они должны будут провести на борту МКС несколько недель. Если их полет будет успешным, в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.