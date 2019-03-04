Герасимов: В Сирии впервые апробирована новая форма применения Вооруженных Сил - гуманитарная операция
Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра.
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Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - В ходе российской операции в Сирии получили обоснование новые способы действий войск, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Получило развитие постконфликтное урегулирование. В Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований Вооруженных сил - гуманитарная операция", - сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.
"В Алеппо и в Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов", - напомнил В.Герасимов.
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