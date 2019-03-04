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04.03.2019
Военное обозрение

Депутат Рады предложил "фактически уничтожить" Укроборонпром

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Госконцерн "Укробронпром" необходимо реорганизовать и фактически его уничтожить, приводит РИА Новости заявление председателя специальной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в ВСУ и украинском ОПК, депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее депутаты поручили комиссии провести расследование по материалам прессы о хищениях на оборонных предприятиях.

По словам Винника, необходимо срочно реорганизовать эту надстройку, именуемую "Укроборонпром".

Но реорганизация – это, скорее, дипломатический термин... Мы его (концерн) просто фактически уничтожим. А все предприятия переподчиним центральному органу исполнительной власти, который и будет реализовывать регуляторную функцию в сфере обороны

– сказал он.

Ранее журналисты Bihus.info обнародовали схему масштабных хищений в ОПК, к которым причастно окружение Петра Порошенко. Речь, в том числе шла о продаже оборонным предприятиям комплектующих с наценкой до 300%, которые доставлялись контрабандным путем из России либо закупались в войсковых частях ВСУ. Издание утверждает, что таким путем коррупционерам удалось получить более $9 млн.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко признал зависимость украинского ОПК от российских производителей.

Конечно, все понимают, что старую советскую технику необходимо ремонтировать. Поэтому ОПК нуждается в запчастях из России и бывших стран Варшавского договора

– сказал накануне Луценко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какой-либо информацией о контрабандных поставках комплектующих на Украину. Он назвал подобные сообщения полным абсурдом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
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