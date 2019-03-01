Войти
01.03.2019
Военно-промышленный курьер

В рамках конкурса мастерства среди военнослужащих-женщин определят "Красу ВДВ-2019"

438
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В преддверии Международного женского дня командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) проводит второй конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин "Краса ВДВ -2019".

За титул лучшей девушки ВДВ будут бороться красавицы в погонах, представляющие соединения и воинские части со всей страны. В финальных испытаниях примут участие 12 участниц-победительниц отборочных этапов в войсках.

Всего в конкурсе принимало участие более 150 конкурсанток.

Финальный этап   конкурса пройдет в период с 2 по 6 марта на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) им. В.Ф. Магрелова.

В течение четырех дней девушки будут состязаться в стрельбе из пистолета ПМ, тренироваться в сборке и разборке автомата АК на время. Кроме того, им предстоит "сразиться" между собой в "кулинарном поединке", где из минимума ингредиентов нужно приготовить праздничные блюда, смастерить праздничное платье, а после этого представить свою "визитную карточку", в которой рассказать свою неповторимую историю службы в Воздушно-десантных войсках.

Конкурс направлен на повышение престижа военной службы, создание достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 11:29
  • 18
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда