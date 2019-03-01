В рамках конкурса мастерства среди военнослужащих-женщин определят "Красу ВДВ-2019"

В преддверии Международного женского дня командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) проводит второй конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин "Краса ВДВ -2019".

За титул лучшей девушки ВДВ будут бороться красавицы в погонах, представляющие соединения и воинские части со всей страны. В финальных испытаниях примут участие 12 участниц-победительниц отборочных этапов в войсках.

Всего в конкурсе принимало участие более 150 конкурсанток.

Финальный этап конкурса пройдет в период с 2 по 6 марта на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) им. В.Ф. Магрелова.

В течение четырех дней девушки будут состязаться в стрельбе из пистолета ПМ, тренироваться в сборке и разборке автомата АК на время. Кроме того, им предстоит "сразиться" между собой в "кулинарном поединке", где из минимума ингредиентов нужно приготовить праздничные блюда, смастерить праздничное платье, а после этого представить свою "визитную карточку", в которой рассказать свою неповторимую историю службы в Воздушно-десантных войсках.

Конкурс направлен на повышение престижа военной службы, создание достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества.