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01.03.2019
Интерфакс-АВН

ГСС поставят тайской авиакомпании шесть SSJ-100 за $300 млн

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Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник изображения: Wikipedia.org

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") сообщило о подписании контракта с тайской компанией Kom Airlines на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100.

"Подписанный контракт предусматривает поставку шести SSJ-100 в компоновке на 100 мест в период с 2019 по 2020 год. Общая стоимость контракта составляет порядка $300 млн в каталожных ценах", - говорится в сообщении ГСС. Ожидается, что первый самолет будет поставлен осенью 2019 года.

По данным ГСС, Kom Airlines планирует использовать SSJ-100 для перевозок "как внутри страны, так и по ближайшим международным направлениям". Техническое обслуживание самолетов будет выполнять WishV - организация по техническому обслуживанию и ремонту, зарегистрированная в Таиланде.

Глава ГСС Александр Рубцов анонсировал поставку шести SSJ-100 100 "вновь созданной" таиландской авиакомпании в декабре прошлого года. Он также говорил о планах создать склад для обслуживания самолетов в азиатском регионе.

В настоящее время в Таиланде эксплуатируются три самолета Sukhoi Superjet 100: все они выполнены в VIP-версии, их заказчик - Королевские военно-воздушные силы Таиланда. Первые два лайнера были поставлены в 2016 году, третий - в середине 2018 г.

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Страны
Россия
Таиланд
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ОАК
Персоны
Рубцов Александр
Проекты
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