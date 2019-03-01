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01.03.2019
ЦАМТО

В 2019 году в инженерные войска поступит первый серийный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000

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ГНИИЦ РТ МО РФ
Стенд ГНИИЦ РТ МО РФ на форуме Армия-2016.
Источник изображения: portal.rusarmyexpo.ru

ЦАМТО, 28 февраля. В 2019 году в инженерно-саперное соединение, дислоцированное в Муроме, поступит первый серийный мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000.

Комплекс прошел апробацию в ходе выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики.

МККВ-1000 предназначен для обеспечения качественной питьевой водой подразделений, действующих в отрыве от основных сил, а также населения в условиях чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф.

Комплекс располагается на базовом шасси автомобиля КамАЗ-63501 с кузовом-фургоном. Он способен обеспечивать свыше 500 кубометров воды в сутки. Производительность по очистке и бутилированию воды в два с половиной раза больше по сравнению с комплексом МККВ-400 и более чем в два раза сокращено время развертывания и свертывания комплекса. Срок хранения бутилированной воды составляет 12 месяцев, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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