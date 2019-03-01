Первый авианосец сборки КНР Type001A отправлен в море для испытаний

Китайские СМИ сообщили о том, что накануне авианосец ВМС НОАК Type001A покинул порт Далянь и вышел в открытое море.

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Это произошло буквально через пару дней после того, как на очередные испытания вышел проходящий модернизацию на Даляньской верфи другой авианосец – "Ляонин". Напомним, что Type001A – это первый авианесущий корабль, построенный Китаем. А "Ляонин" был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве под названием "Рига", впоследствии был продан Пекину Украиной.

В китайских средствах массовой информации говорится о том, что "Ляонин" вышел в море для очередного этапа испытаний палубной авиации. Речь идёт об испытаниях самолётов J-15. Это истребители, разработанные китайской "Shenyang Aircraft Corporation". Планер выполнен по концепции Су-33.

Заявлено, что двигатели авианосца Type001a запустили 27 февраля.

На этом фоне стало известно о закрытии одного из морских районов. Это свидетельствует о том, что именно в них авианосцы и проходят испытания. При этом, как отмечено в СМИ, "Ляонин" свою часть испытаний уже завершил и направился в порт Циндао. А вот авианесущий корабль Type001A, как утверждается, отправится в один из китайских портов к 5 марта. За это время планируется протестировать не только его ходовые качества, но также и взлёт-посадку упомянутых J-15.

Из публикации в одном из китайских блогов:

Первый китайский авианосец собственной разработки выведен в море для проверки работоспособности основных систем: системы связи, радиолокационного и навигационного оборудования, систем обеспечения посадки самолётов палубной авиации, систем управления ходом корабля и др.

Известно, что для авианосца с номенклатурным обозначением Type001A уже подобрали название. Он будет называться "Shandong" ("Шаньдун"). По последним данным, это название утверждено, и официально корабль его получит к концу марта текущего года.