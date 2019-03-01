Воздухонезависимая энергетическая установка под конкретную подводную лодку может быть создана за 3 - 5 лет - Крыловский центр

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - У Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) есть разработанные решения по созданию воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомной подводной лодки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

"При соответствующей воле, в первую очередь - политической, в течение 3-5 лет можно ожидать появление образца установки для конкретной подводной лодки", - считает он.

Ученый напомнил, что при попытке создать альтернативу атомной энергетике, чтобы обеспечить главное преимущество подводной лодки - скрытность и длительное время ее нахождения в подводном положении - в мире пошли по различным направлениям. "Кто-то делает турбину по замкнутому циклу, кто-то предлагает двигатель Стирлинга. Мы занимаемся как раз последним из перечисленных направлений. Это воздухонезависимая установка на базе топливных элементов. Или как в народе говорят - водородная энергетика", - уточнил он.

"К настоящему времени КГНЦ разработал решения, которые не уступают зарубежным аналогам, и мы готовы предложить их. В течение 3-5 лет можно ожидать появление образца установки для конкретной подводной лодки. Более того, нас, как и ЦКБ МТ "Рубин", интересует возможность получения водорода на борту подводной лодки, чтобы не хранить его в каком-то связанном виде. Сейчас КГНЦ над этим успешно работает", - сказал В.Половинкин.

"Но если говорить о конкретной установке для конкретной лодки, то надо сказать, что нельзя проектировать установку ради установки. Должен быть конкретный корабль. Если "Рубин" спроектирует такую лодку, то мы готовы в течение 3-5 лет предложить варианты топливных элементов и батарей в окончательном варианте", - отметил он.

Полный текст интервью В.Половинкина будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.