Рогозин поздравил главу OneWeb с успешным выводом на орбиту британских спутников связи ракетой "Союз"

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу компании OneWeb Грега Уайлера с успешным выводом на орбиту британских спутников связи российской ракетой-носителем "Союз", стартовавшей в четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Поздравляю Грега с успешным началом совместной работы! - написал он в своем "Твиттере". - Все шесть аппаратов OneWeb выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты".

В четверг в 0:37 мск российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли.

Компания OneWeb планирует развернуть на орбите к 2021 году группировку из более 600 спутников массой 148 кг, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Первоначально запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесён на 27 февраля из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат". На космодром Куру были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока. Затем запуск был перенесен еще на сутки - на 28 февраля из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же "Союза" при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.

Как сообщалось, в 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.