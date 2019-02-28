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28.02.2019
ТАСС

Путин заявил о намерении и впредь укреплять армию и флот, используя опыт спецназа

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В. Путин на форуме «АРМИЯ-2015»
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на форуме «АРМИЯ-2015».
Источник изображения: http://viam.ru/

Президент отметил, что шаги России в армейской сфере носят исключительно оборонительный характер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, что необходимо для обеспечения безопасности России и защиты ее суверенитета и национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций.

"Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов", - сказал он.

Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. "Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку - совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро", - сказал президент, обращаясь к собравшимся в зале.

"И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное - нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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