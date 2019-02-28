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28.02.2019
Военное обозрение

Трамп встретился с Ким Чен Ыном и сообщил ему о потенциале экономики КНДР

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В Ханое проходит американо-северокорейский саммит на высшем уровне. Делегации КНДР и США возглавляют лидеры двух стран – Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Это вторая личная встреча политиков.

Источник изображения: пресс-служба Белого дома

Несмотря на то, что во вьетнамской столице собрались сотни репортёров со всего света, информационная открытость саммита минимальна. Представители делегаций не допускают никаких "утечек" в прессу. И если для КНДР такой формат – дело привычное, то вот для США – крайняя редкость. Журналисты крупных американских СМИ не скрывают своего разочарования тем, что не могут сообщить своим читателям (зрителям, слушателям) ключевых пунктов повестки.

На самом деле, пункт в повестке саммита всего один. Речь идёт о так называемой денуклеаризации Корейского полуострова в обмен пока лишь на обещания со стороны США частично снять санкции. Насколько это равноценный "размен" - вопрос в большей степени риторический.

Известно о том, что встреча двух лидеров уже состоялась. В протоколе говорилось, что примерно 20 минут Ким Чен Ын будет общаться с Трампом с глазу на глаз. Однако на деле такая беседа продолжалась дольше. В ходе протокольной съёмки Трамп и Ким вели себя приветливо и улыбались друг другу.

По словам Трампа, у КНДР есть большой экономический потенциал, и он верит в то, что этот потенциал может быть безграничным.

Но для этого, как потом добавил Трамп, Пхеньяну необходимо пойти "на важный шаг". О том, какой это шаг, все прекрасно понимают.

Ранее инициативу США уже прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон предлагает Пхеньяну в одностороннем порядке разоружиться. При этом Лавров отметил, что Пхеньян прекрасно помнит, чем заканчивалось одностороннее разоружение для некоторых стран, которым США также обещали многое.

Саммит в Ханое продолжится и завтра - 28 февраля.

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Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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