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28.02.2019
ТАСС

Более 1 тыс. военных приняли участие в учениях ПВО в трех регионах Поволжья

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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В маневрах были задействованы зенитные ракетные системы С-300, комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Тунгуска"

ТАСС, 27 февраля. Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) прошли в Пензенской, Оренбургской и Самарской областях. В них приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Подразделения противовоздушной обороны ЦВО провели однодневные совместные учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тыс. военнослужащих. По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами", - отмечается в сообщении.

В учениях также были задействованы более 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции "Гамма-С1М", "Небо-УМ" и "Каста 2-2". Также привлекались зенитные ракетные системы С-300, комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Тунгуска".

"Подразделения учились оперативно идентифицировать летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавать координаты, сопровождать цели, согласовывать и подавать команды на уничтожение объектов", - указано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
Бук-М2
Гамма-С1
Каста-2
Небо РЛК
С-300
Тунгуска
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
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