В Поволжье войска ПВО отразили "атаку" беспилотников с бомбами

В Поволжье прошли масштабные маневры подразделений противовоздушной обороны, в которых задействовали более 250 единиц техники. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Совместные учения состоялись сразу в трех регионах - Самарской, Пензенской и Оренбургской областях. К маневрам привлекли более 1,3 тысяч военнослужащих.

По легенде подразделения должны были обеспечить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Для этого военнослужащие оперативно "вычисляли" летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавая их координаты. Затем цели сопровождались, подразделения подавали команды на уничтожение этих объектов.

В учениях задействовали свыше 250 единиц самой современной техники. В том числе радиолокационные станции "Гамма-С1М", "Небо-УМ" и "Каста 2-2". В помощь привлекались системы "С-300", комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Тунгуска".

Анна Шепелева (Самара)