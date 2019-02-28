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28.02.2019
Российская газета

В Поволжье войска ПВО отразили "атаку" беспилотников с бомбами

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

В Поволжье прошли масштабные маневры подразделений противовоздушной обороны, в которых задействовали более 250 единиц техники. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Совместные учения состоялись сразу в трех регионах - Самарской, Пензенской и Оренбургской областях. К маневрам привлекли более 1,3 тысяч военнослужащих.

По легенде подразделения должны были обеспечить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Для этого военнослужащие оперативно "вычисляли" летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавая их координаты. Затем цели сопровождались, подразделения подавали команды на уничтожение этих объектов.

В учениях задействовали свыше 250 единиц самой современной техники. В том числе радиолокационные станции "Гамма-С1М", "Небо-УМ" и "Каста 2-2". В помощь привлекались системы "С-300", комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Тунгуска".


Анна Шепелева (Самара)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Гамма-С1
Каста-2
Небо РЛК
С-300
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
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