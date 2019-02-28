Разведчики научились выживать в зимнем лесу на Урале

Выживать в зимнем лесу, строить укрытия и разводить костер так, чтобы он не был виден неприятелю, учились разведчики на Южном Урале.

По легенде учения, военнослужащих разведывательных подразделений авиатранспортом забросили в тыл "противника". Трое суток они провели в лесу, выполняя задачи и имея при себе только то, что можно унести: запас продуктов и теплых вещей. Разведчикам пришлось работать при температуре минус 15 градусов и сильном ветре.

"Основное внимание уделялось организации ночлега и обогрева, для этого военнослужащие в лесу соорудили укрытие из снега и лапника и учились скрыто разводить костер без дыма", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Отработали разведчики и оказание первой медицинской помощи при переохлаждении и обморожении.

Всего в учении было задействовано около 600 военнослужащих.

Татьяна Воробьева