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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Пакистан ликует – сбиты индийские самолеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пакистанская газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с одним из захваченных в плен пилотов индийских ВВС.

Предполагаемый летчик называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. "Мой личный номер - 27981",— сказал пилот. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве Пакистана.

Информации о марках сбитых самолетов или способах их уничтожения нет. Тем не менее, сообщения идут от имени Пакистанских ВВС.

Несмотря, на местный патриотизм, многие пользователи пакистанского твитера призывают к диалогу.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
Пакистан
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