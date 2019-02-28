Пакистан ликует – сбиты индийские самолеты

Пакистанская газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с одним из захваченных в плен пилотов индийских ВВС.

Предполагаемый летчик называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. "Мой личный номер - 27981",— сказал пилот. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве Пакистана.

Информации о марках сбитых самолетов или способах их уничтожения нет. Тем не менее, сообщения идут от имени Пакистанских ВВС.

Несмотря, на местный патриотизм, многие пользователи пакистанского твитера призывают к диалогу.