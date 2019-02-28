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28.02.2019
Российская газета

В Чечне наладили линию производства багги "Чаборз М-3"

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Рамзан Кадыров в Российском университете спецназа протестировал багги Чаборз М-3
Рамзан Кадыров в Российском университете спецназа протестировал багги Чаборз М-3.
Источник изображения: Пресс-служба главы Чеченской Республики

В Гудермесе запущен полный цикл производства багги "Чаборз М-3". Сборочная линия находится на базе Российского университета спецназа (РУС).

Для сборки вездеходов здесь оборудованы металлообрабатывающий, покрасочный, сборочный цеха и ангар, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавшей на производстве в момент запуска линии. Он также добавил, что кроме боевой версии, в РУС планируют выпускать и спортивно-туристические автовездеходы.

Напомним, "Чаборз М-3" разработали в 2017 году. Этот вездеход, а также его более тяжелую версию "Чаборз М-6" представили на военном форуме "АРМИЯ-2017". А в прошлом году появилась арктическая версия. Она имеет гусеничный движитель с приводом на заднюю ось и лыжи впереди. Версия "Север" успела поучаствовать в учениях Земля Франца-Иосифа.

Багги "Чаборз М-3" предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине можно устанавливать 7,62-мм пулемет и гранатомет АГС-17 или АГС-30.

Ранее сообщалось, что шесть вездеходов проедут в составе войск Национальной гвардии по Красной площади 9 мая.


Роман Кияшко (Чеченская Республика)

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Страны
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-30
Система поражения "Ратник"
Компании
Чаборз
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Рамзан Кадыров
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Арктика
АРМИ-20XX
Военные учения
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