В Чечне наладили линию производства багги "Чаборз М-3"

В Гудермесе запущен полный цикл производства багги "Чаборз М-3". Сборочная линия находится на базе Российского университета спецназа (РУС).

Для сборки вездеходов здесь оборудованы металлообрабатывающий, покрасочный, сборочный цеха и ангар, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавшей на производстве в момент запуска линии. Он также добавил, что кроме боевой версии, в РУС планируют выпускать и спортивно-туристические автовездеходы.

Напомним, "Чаборз М-3" разработали в 2017 году. Этот вездеход, а также его более тяжелую версию "Чаборз М-6" представили на военном форуме "АРМИЯ-2017". А в прошлом году появилась арктическая версия. Она имеет гусеничный движитель с приводом на заднюю ось и лыжи впереди. Версия "Север" успела поучаствовать в учениях Земля Франца-Иосифа.

Багги "Чаборз М-3" предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине можно устанавливать 7,62-мм пулемет и гранатомет АГС-17 или АГС-30.

Ранее сообщалось, что шесть вездеходов проедут в составе войск Национальной гвардии по Красной площади 9 мая.

Роман Кияшко (Чеченская Республика)