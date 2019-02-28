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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные провели учение по развертыванию "Бастионов" на побережье Балтики

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Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели тренировку по развертыванию и подготовке к применению ракетных комплексов "Бастион" в Калининградской области, сообщили в среду в пресс-службе Балтфлота РФ.

"Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенные районы на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами", - говорится в сообщении флота.

Военные сообщили, что ракетные комплексы "Бастион" отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет.

"К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.

"Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на коллегии военного ведомства в среду, что на Балтийском флоте будут сформированы новый танковый полк и береговой ракетный дивизион. Кроме того, по его словам, до конца года в составе Западного военного округа появится зенитный ракетный полк мобильного резерва.

"Эффективность прикрытия военных, государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40 процентов", - сказал С.Шойгу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Бастион
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