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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Смешанная авиационная эскадрилья будет сформирована 1 марта на аэродроме в Кызыле (Тува) - ЦВО

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Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Екатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и транспортные самолеты Ан-26 перебазированы на аэродром Кызыл для комплектования смешанной авиационной эскадрильи Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Четыре вертолета Ми-8 доставили в Кызыл с военного аэродрома под Новосибирском, три самолета Ан-26 - из Екатеринбурга.

Смешанная авиационная эскадрилья будет сформирована в пятницу, 1 марта, на аэродроме в Кызыле. Летчики будут принимать участие в тактических учениях, транспортировать военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступную горную местность.

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