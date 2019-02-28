Смешанная авиационная эскадрилья будет сформирована 1 марта на аэродроме в Кызыле (Тува) - ЦВО
Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков
Екатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и транспортные самолеты Ан-26 перебазированы на аэродром Кызыл для комплектования смешанной авиационной эскадрильи Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.
Четыре вертолета Ми-8 доставили в Кызыл с военного аэродрома под Новосибирском, три самолета Ан-26 - из Екатеринбурга.
Смешанная авиационная эскадрилья будет сформирована в пятницу, 1 марта, на аэродроме в Кызыле. Летчики будут принимать участие в тактических учениях, транспортировать военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступную горную местность.
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