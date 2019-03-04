Смешанная авиационная эскадрилья в Туве

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, 1 марта 2019 года на аэродроме Кызыл (Республика Тыва) сформирована смешанная авиационная эскадрилья, которая структурно входит в состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО). Это первое авиаподразделение в Туве. На вооружении эскадрильи находятся вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и самолеты Ан-26.

Самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8АМТШ-В из состава сформированной на аэродроме Кызыл (Тува) смешанной авиационной эскадрильи 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа, 01.03.2019 (с) правительство Тувы

"Мы с вами сформировали новую авиационную эскадрилью, которая будет базироваться в Кызыле. Она будет обеспечивать безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, поисково-спасательные мероприятия при запуске и посадке космических аппаратов, а также выполнять задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал на торжественном построении командующий 14-й армии ВВС и ПВО Александр Татаренко.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол отметил территориальные преимущества появления эскадрильи именно в горном приграничном регионе.

Ранее летный и инженерный составы, три самолета Ан-26 и четыре вертолета Ми-8АМТШ-В были перебазированы из Екатеринбурга и Новосибирска в Кызыл.

Интернет-газета tuva24.ru дополняет:

- Эскадрилья сформирована как из подразделений 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка, так и из других частей и подразделений 14 армии войск ВВС и ПВО, - пояснил газете полковник Андрей Канарский, командир отдельного смешанного транспортного авиационного полка, базирующегося в Екатеринбурге.

На вооружении нового формирования стоят самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Основные задачи эскадрильи - подготовка молодого летного состава, повышение уровня мастерства, подготовка к полетами в условиях горной местности с посадкой на высокогорные площадки, поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки космических кораблей, перевозка личного состава, а также обеспечение боевой подготовки 55-й горной бригады.

- Личный состав эскадрильи прибыл в Туву из разных городов России: Екатеринбурга, Новосибирска, Братска и т.д., - заметил командир формирования подполковник Зафар Пиров. - На сегодня эскадрилья полностью укомплектована.

Церемония по случаю сформирования на аэродроме Кызыл (Тува) смешанной авиационной эскадрильи 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа, 01.03.2019 (с) правительство Тувы