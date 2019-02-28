Войти
28.02.2019
Военное обозрение

Новые ледоколы РФ позволят Севморпути составить конкуренцию Суэцкому каналу

417
0
0

Для выполнения указа президента РФ по развитию Северного морского пути (СМП) в Минтранс России разработан проект мероприятий, увеличивающий к 2024 году грузопоток до 80 млн тонн в год. По плану обеспечивать такой грузовой поток через СМП должны шесть основных морских портов СМП: Диксон, Дудинка, Мурманск, Певек, Петропавловск-Камчатский и Сабетта.

Источник изображения: https://www.bz.ru

Оператором СМП должна стать госкорпорация "Росатом", которая станет главным получателем и распорядителем бюджетных средств. Также в полномочиях "Росатома" будут государственные заказы госпрограмм для развития и стабильного функционирования Севморпути, включающих в себя развитие морских портов, а также осуществление круглогодичной навигации. Очевидно, что для реализации данного проекта помимо всего прочего необходимо развитие ледокольного флота в России.

В марте 2019 года правительство должно принять решение о строительстве серии из трех атомных ледоколов по разработанному проекту 10510 "Лидер". Производством новейших ледоколов будет заниматься приморский судостроительный комплекс "Звезда". Финансирование данного проекта осуществляет компания "Роснефть".

Ледокол проекта 10510 Лидер – судно длиной 200 метров с атомной силовой установкой до 120 МВт. Ледокол данного типа способен осуществлять круглогодичную проводку крупнотоннажных судов шириной 50 метров на всем протяжении СМП. При толщине льда до 2-х метров расчетная скорость составляет около 15 узлов. Максимально преодолеваемая толщина льда – до 4-х метров. На сегодняшний день ни один из действующих ледоколов не обладает такой мощностью.

Помимо этого, на Балтийском заводе в С.-Петербурге достраиваются три универсальных ледокола проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал" с атомной силовой установкой до 60 МВт, позволяющей преодолевать судну лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

Особенностью этих ледоколов является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Тем самым обеспечивается работа ледоколов как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек.

Ледоколы "Арктика" и "Сибирь" уже спущены на воду, а ввод их в эксплуатацию запланирован на 2019 и 2020 годы соответственно.

Ледокол "Урал" планируется спустить на воду до конца текущего года.

Ранее отмечалось, что с развитием ледокольного флота России Северный морской путь сможет составить ощутимую конкуренцию другим водным маршрутам из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Отмечается, что рабочая загруженность СМП способна сократить трафик через Суэцкий канал как минимум на 15 процентов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
10510 Лидер
2020-й год
Арктика
Похожие новости
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
29.09.2017
Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник
23.12.2015
На самый крайний
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
18.08.2014
Глава "Росатомфлота": грузооборот Севморпути вырастет почти в семь раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений