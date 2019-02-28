Шойгу заявил об "исключительно оборонительном характере" российско-белорусских учений "Щит Союза - 2019"

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российско-белорусские учения "Щит Союза - 2019" плановые, они будут носить исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, для успешного проведения этих манёвров спланировано 3 тыс. 079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Ещё раз напомню, - подчеркнул С.Шойгу, - что учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран".

Министр также напомнил, что "подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии".