Шойгу заявил об "исключительно оборонительном характере" российско-белорусских учений "Щит Союза - 2019"
Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российско-белорусские учения "Щит Союза - 2019" плановые, они будут носить исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, для успешного проведения этих манёвров спланировано 3 тыс. 079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Ещё раз напомню, - подчеркнул С.Шойгу, - что учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран".
Министр также напомнил, что "подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии".
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