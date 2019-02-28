Войти
28.02.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу заявил об "исключительно оборонительном характере" российско-белорусских учений "Щит Союза - 2019"

334
0
+1
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015"
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российско-белорусские учения "Щит Союза - 2019" плановые, они будут носить исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, для успешного проведения этих манёвров спланировано 3 тыс. 079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Ещё раз напомню, - подчеркнул С.Шойгу, - что учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран".

Министр также напомнил, что "подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.11.2016
Шойгу: воссозданная дивизия в Челябинской области приступит к учебе в срок
10.11.2016
Против кого будем «воевать» на учении «Запад-2017»?
19.05.2014
Стратегический контраргумент
28.03.2013
Сетецентрические ориентиры союзной обороны
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений
  • 27.02 20:43
  • 31
Плазму загнали в трубу