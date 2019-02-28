В Военном инновационном технополисе "ЭРА" создан виртуальный парк "Патриот"

ЦАМТО, 27 февраля. Операторы научной роты Военного инновационного технополиса "ЭРА" создали виртуальный проект, позволяющий посещать объекты подмосковного парка "Патриот" и знакомиться с образцами вооружения и военной техники, представленными в рамках статической экспозиции.

По аналогии с настоящим парком территория виртуальной площадки поделена на кластеры родов войск и видов Вооруженных Сил. Экспозиция представлена 3D моделями, исполненными в натуральную величину. Совершая прогулку по аллеям техники с помощью очков виртуальной реальности и манипуляторов, посетитель может забраться на бронетехнику, артиллерийские орудия, тактические ракетные комплексы и на авиационную технику и при необходимости получить информацию о тактико-технических характеристиках изделий.

В общей сложности в виртуальном парке представлены 40 образцов техники Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, а также Сухопутных войск и Воздушно-космических сил.

Программное обеспечение является отечественной разработкой, которая выполнена под общим руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России в рамках исследований, связанных с внедрением мультисенсорных технологий в интересах военного ведомства. Использование технологии позволяет пользователю с большей скоростью взаимодействовать с ЭВМ и быстрее усваивать информацию за счет множества сенсоров.

Виртуальный макет предназначен для военно-патриотического воспитания молодежи, профессиональной подготовки курсантов военных вузов и студентов высших учебных заведений с военными кафедрами, а также для изучения процессов развертывания техники, состоящей на вооружении Российской Армии.