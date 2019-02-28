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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Балтфлот в 2019 г. пополнится еще одним кораблем-носителем ракет "Калибр" - командующий

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МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево"
МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Корабельный состав Балтийского флота (БФ) наращивает свои ударные возможности за счет получения новых малых ракетных кораблей (МРК) проектов 21631 и 22800 - носителей ракет "Калибр-НК", сообщил командующий БФ адмирал Александр Носатов.

" В этом году планируется принятие в состав еще одного малого ракетного корабля проекта 22800 "Советск", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Он напомнил, что ранее в состав БФ вошли МРК проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый дол"", в 2018 году - МРК проекта 22800 "Мытищи", все - носители крылатых ракет "Калибр-НК".

По данным открытой печати, дальность полета ракет "Калибр-НК" составляет свыше 2 тысяч км. Они могут поражать как надводные, так и наземные цели.

МРК "Серпухов" и "Зеленый дол" в 2016 году при совершении межфлотского перехода с Черноморского на Балтийский флот наносили удары ракетами "Калибр" по целям террористов в Сирии.

Главным оружием МРК проектов 21631 и 22800 является универсальный корабельный стрельбовый комплекс на 8 ракет "Калибр" и/или "Оникс".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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