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27.02.2019
ТАСС

Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

РФ стабильно выходит "по $15 млрд по экспорту вооружения ежегодно", отметил вице-премьер

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. России должна сохранить свои позиции на мировом рынке вооружений. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"$55 млрд - потенциальный пакет вооружений в "Рособоронэкспорте" это серьезный объем. И мы стабильно выходим по $15 млрд по экспорту вооружения ежегодно. Наша задача удержать эти позиции", - сказал Борисов.

По данным вышедшего в декабре 2018 года доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) о положении военного производства и экспорта в мире, российские оборонные компании заняли вторую позицию после США по итогам 2017 года.

Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%. По сравнению с 2016 годом, продажи главных российских компаний возросли на 8,5% - до $37,7 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
РОЭ
СИПРИ
Персоны
Борисов Юрий
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