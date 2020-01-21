Войти
Газета.ru

Доллары не принимаем: России вернут долги за оружие

831
0
+4

России вернут долги за военную технику

Россия начала получать деньги за военную технику от стран-должников, сообщают СМИ. Ранее сложности возникали при переводе платежей в долларах. По неофициальным данным за 2018 год, страны, купившие у нашей страны оружие, сформировали долг в размере около $3 млрд.

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА «Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По его словам, ранее проблема была связана с переводами платежей в долларах.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны, которым Россия поставляла свое оружие, задолжали около $3 млрд.

"У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", - пояснил собеседник агентства.

Вице-премьер Юрий Борисов в начале января сообщал, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд.

Россия ежегодно экспортирует отечественное оружие и военную технику на сумму до $14-15 млрд, отметил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами заявил, что за 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в $13 млрд.

Он обратил внимание, что этот результат в разы лучше показателей 2018 года. Как подчеркнул Путин в своем выступлении, позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», - отметил глава государства.

Он выразил мнение, что существенную роль в продвижении экспорта сыграли профильные выставки, в том числе форум «Армия-2019» и МАКС-2019.

По словам Путина, чтобы повысить удовлетворенность покупателей от покупки российской техники, необходимо обеспечивать ей своевременный и качественный ремонт.

«Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика. Но и новые направления - для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники», - сказал он.

В марте прошлого года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире. При этом, по оценкам экспертов, за последнюю пятилетку продажа российского оружия заметно сократилась, а США, напротив, укрепили доминирующее положение.

В совокупности пять крупнейших экспортеров вооружений - США, Россия, Франция, Германия и Китай - с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. Как указали в докладе, за последние пять лет Вашингтон увеличил отрыв от прочих поставщиков: к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009-2013 годов. В целом, США занимают 36% мирового рынка вооружений, констатировали специалисты.

«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», - уточнил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

За то же время объем российского экспорта вооружений сократился на 17%.

Это объясняется сокращением импорта Индией и Венесуэлой. При этом европейские страны из топ-5 в 2014-2018 годах увеличили оружейный экспорт: Франция - на 43%, а Германия - на 13%.

Впрочем, в госкорпорации «Ростех», в структуру которой входит Рособоронэкспорт, сведения о снижении российского экспорта назвали «не соответствующими действительности». «К методике этих расчетов возникают большие вопросы», - сообщал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации. Вместе с тем в «Ростехе» подчеркнули, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних десяти лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных $13,7 млрд.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Ростех
РОЭ
СИПРИ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
МАКС-20XX
Похожие новости
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
12.03.2019
Ростех опровергает данные SIPRI о падении объема российского оружейного экспорта
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
21.09.2016
Путин проведет в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии
21.07.2014
Эффект бумеранга
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 12:38
  • 41
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 21.01 11:43
  • 3
Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены
  • 21.01 11:33
  • 29
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 10:17
  • 71
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 21.01 08:50
  • 33
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 21.01 08:44
  • 95
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 07:57
  • 3
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 07:38
  • 11
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 21.01 03:35
  • 13
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 21.01 03:00
  • 2
Пушки по расчету: актуальность военных разработок проверят математикой
  • 21.01 02:42
  • 30
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 21.01 00:01
  • 1
ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»
  • 20.01 23:48
  • 1
Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники
  • 20.01 23:39
  • 1
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 20.01 23:36
  • 1
Дешево и эффективно: Т-90М сыграет важную роль в обновлении танковых войск