Россия приняла предложение США провести консультации по Венесуэле, но Вашингтон их откладывает под надуманным предлогом - Патрушев

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия согласилась на предложение США провести консультации по Венесуэле, но Вашингтон переносит согласованные сроки под надуманным предлогом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".