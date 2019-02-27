Комитет СФ по обороне поддержал закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе

Данный запрет будет действовать только при исполнении обязанностей военной службы, заверил глава комитета Виктор Бондарев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании во вторник поддержал закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы, передает корреспондент ТАСС. Комитет будет рекомендовать верхней палате парламента одобрить данный закон на пленарном заседании в среду.

Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. После вступления в силу новые нормы будут касаться также граждан, призванных на военные сборы. Согласно последней редакции текста, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять фото, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

"Данный запрет будет действовать не в ходе всего периода военной службы, а при исполнении обязанностей военной службы. То есть, если он находится в отпуске, он имеет полное право пользоваться телефоном", - сказал во время заседания глава комитета Виктор Бондарев.

Согласно пояснительной записке, ограничение относится только к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", говорится в сопроводительных материалах. Как заверил ТАСС ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.

Принятый закон гласит, что "военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".