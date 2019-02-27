Заместитель секретаря СБ РФ: государство должно иметь суверенное право управлять своим информационным пространством

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал в интервью "Интерфаксу" о новых предложениях России по обеспечению безопасности интернета, которые предполагают усиление суверенитета со стороны государств.

- Олег Владимирович, 20 февраля Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому рунету нужна независимость. Россия будет предлагать какие-то международные инициативы в этой связи?

- Есть российская инициатива - концепция Конвенции ООН об институализации вопросов регулирования безопасного функционирования и развития сети интернет на основе равноправного участия мирового сообщества в управлении глобальной сетью.

Конвенция нацелена на достижение высокого уровня безопасности функционирования сети интернет за счет укрепления национальных мер и международного сотрудничества в данной области.

Кроме того, она станет хорошим импульсом для дальнейшего развития глобальной сети, ее широкого распространения при учете суверенных прав государств и гарантий свобод их граждан - пользователей интернета, для обеспечения бесконфликтного развития и процветания всех народов в эпоху всеобщей цифровизации.

На встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ по итогам оглашения послания Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля президент России Владимир Путин отметил, что теоретически существует угроза отключения нашей страны, как и любой другой, от мирового интернета, и нужно быть к этому готовыми. Но, как подчеркнул глава государства, Россия не собирается сама "себя отключать".

Представляя мировому сообществу новую инициативу в качестве "пищи для размышления", Российская Федерация предлагает новые подходы к обеспечению безопасности и стабильности сети интернет. Только на этой основе быстро меняющийся на наших глазах мир будет гарантирован от волюнтаристских шагов тех, кто сейчас всячески стремится сохранить доминирование в виртуальном пространстве и закрепить преимущества политического и финансового порядка за счет права на единоличное управление глобальной сетью.

В современном цифровом мире каждое государство, признавая универсальный и открытый характер сети интернет, одновременно должно иметь суверенное право управлять своим информационным пространством и обеспечивать защищенные Конституцией интересы своих граждан. Чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше.

Одна из главных идей российской концепции – исключение возможности использования доступа к сети в качестве инструмента влияния на другие государства.

По нашему мнению, государства должны обеспечивать стабильное и безопасное функционирование сети интернет на своей территории и воздерживаться от действий, направленных на ограничение функционирования или доступа к данной сети на территории других государств.

Принципиальная позиция России, которую разделяет большинство стран мирового сообщества, – твердая приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств, их равноправия в процессе управления сетью интернет, суверенное право государств на управление этой сетью в национальном информационном пространстве.

- Известно, что Генаассамблея ООН приняла российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". Чем этот документ отличается от других подобных резолюций, принятых в предыдущие годы?

- Хочется напомнить, что на площадке ООН российский подход к борьбе с новыми вызовами и угрозами в информационной сфере четко прозвучал ровно 20 лет назад. В 1998 году на 53-й сессии Генеральной ассамблеи ООН впервые был принят российский проект, констатирующий необходимость консолидации совместных усилий всего мирового сообщества на этом направлении.

Принятие же резолюции 73/27, о которой вы спрашиваете, ознаменовало начало нового этапа продвижения российских подходов к решению проблем международной информационной безопасности. При этом результаты голосования показали, что их разделяет большинство государств мира, так как они отвечают их национальным интересам.

Главным отличием принятой по инициативе России и поддержанной ее союзниками резолюции является включение в нее свода правил ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Этот международно-правовой документ зафиксировал принципиально важные аспекты позиции России по вопросу дальнейшего построения глобальной системы международной информационной безопасности.

Прежде всего – использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях.

Ведущая роль в обеспечении международной информационной безопасности должна принадлежать Организации Объединенных Наций, а закрепленные в ее уставе основополагающие принципы (суверенное равенство государств, разрешение споров мирными средствами, неприменение силы или угрозы силой, уважение прав человека и основных свобод, невмешательство во внутренние дела других государств) регулировать деятельность в информационном пространстве.

Несмотря на многочисленность действующих в информационном пространстве юридических и физических лиц ключевую роль в дискуссии о поддержании безопасной и мирной ИКТ-среды (ИКТ – информационно-коммуникационные технологии) должны играть суверенные государства, несущие ответственность перед обществом и гражданами.

При этом государства должны быть нацелены на предотвращение конфликтов, возникающих в результате использования ИКТ, а не на их регулирование.

- Какие другие проекты в области информационной безопасности были приняты на площадке ООН в последнее время? На что они нацелены?

- Важным шагом в продвижении на площадке ООН российских инициатив стало принятие российского проекта – резолюции "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Тем самым удалось вынести именно на площадку ООН обсуждение проблемы борьбы мирового сообщества с информационной преступностью и закрепить возможность продолжения этой дискуссии в рамках последующих сессий Генассамблеи ООН.

Резолюция констатирует имеющуюся у каждого суверенного государства возможность высказать свою точку зрения и оценку проблем в сфере противодействия использованию ИКТ в преступных целях.

Рассчитываем, что продолжение на главной международной площадке дискуссии по этой актуальной проблематике будет содействовать принятию под эгидой ООН универсальной Конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности.

- Россию часто обвиняют в компьютерных атаках на информационные ресурсы западных стран. Повлияло ли это на результаты голосования в ООН?

- Складывается парадоксальная ситуация. Россия в своей резолюции предложила принять правила ответственного поведения государств в информационном пространстве, выполнение которых позволит исключить в виртуальной сфере любую деструктивную деятельность. Но наши оппоненты, преимущественно западные страны, бездоказательно обвиняющие нас в противоправном использовании ИКТ, выступили против принятия таких правил.

Однако другие государства продемонстрировали понимание того, что мировое сообщество дальше не может жить без общих для всех правил, без взаимного уважения суверенитета, без гарантированного права на защиту собственной критической информационной инфраструктуры от внешних угроз. Игнорируя такие требования, технологически развитые страны Запада всеми силами пытаются продавить выгодные для себя практически безграничные возможности диктовать свои условия государствам, отстающим в "цифровом" развитии.

Понимание этих обстоятельств и необходимость поиска путей решения этих проблем и предопределило поддержку российских проектов большинством государств мирового сообщества, несмотря на активное противодействие США. Кстати, именно Вашингтон и его ближайшие союзники пытаются замалчивать сам факт принятия упоминаемых резолюций и результаты голосования по ним.

Следует знать, что в пользу принятия резолюции 73/27 "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" выступили 119 стран, из которых 32 стали ее соавторами. Против проголосовали 46 государств, 14 – воздержались.

Другую российскую резолюцию 73/187 "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" поддержали 94 страны, 36 стали ее соавторами. 59 государств проголосовали против, а 33 – воздержались.

Приведенные цифры красноречиво говорят о солидарности большинства государств с российскими подходами в области международной информационной безопасности и о поддержке инициатив России, направленных на формирование мирной, безопасной и стабильной информационной среды.

- Каков международный механизм реализации упомянутых российских инициатив?

- Процедуры деятельности Организации Объединенных Наций в основном известны. Но хотелось бы остановиться на новом механизме, созданном на площадке ООН по инициативе России. Это – рабочая группа открытого состава, в работе которой смогут принять участие все заинтересованные страны.

Под эгидой ООН создаются условия для организации регулярного институционального диалога с широким кругом участников. Формируются условия для межсессионных консультаций группы с негосударственными действующими лицами – деловыми структурами, неправительственными организациями и научным сообществом – для обмена взглядами по вопросам, отнесенным к компетенции группы.

В перспективе на главной международной площадке может быть создана постоянно действующая переговорная структура по проблемам формирования правового режима обеспечения информационной безопасности.

Мандат группы предусматривает обсуждение всего спектра вопросов обеспечения международной информационной безопасности. Но главное внимание будет уделено выработке конкретных норм и правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и путей их реализации. А не фиксации процесса и его последующего навязывания в качестве "обычая", как источника международного права.

Особый статус группы позволяет ей вырабатывать и рекомендовать государствам-членам ООН документы, вплоть до проектов международных правовых актов.

В перспективе это может быть Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности.