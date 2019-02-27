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27.02.2019
Интерфакс-АВН

В СБ РФ призывают дать государствам больше суверенитета в управлении интернетом

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Замсекретаря Совбеза Храмов считает, что надо защитить мир "от волюнтаристских шагов тех, кто стремится сохранить доминирование в виртуальном пространстве"

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает на уровне ООН принять концепцию по обеспечению безопасности интернета, которая даст странам больше суверенитета в управлении своим информационным пространством, заявил в интервью "Интерфаксу" во вторник заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше", - сказал он.

"В современном цифровом мире каждое государство, признавая универсальный и открытый характер сети интернет, одновременно должно иметь суверенное право управлять своим информационным пространством и обеспечивать защищенные Конституцией интересы своих граждан", - заявил О.Храмов.

По его словам, в этой связи Россия предложила концепцию Конвенции ООН об институализации вопросов регулирования безопасного функционирования и развития сети интернет на основе равноправного участия мирового сообщества в управлении глобальной сетью.

"Одна из главных идей российской концепции - исключение возможности использования доступа к сети в качестве инструмента влияния на другие государства", - заявил заместитель секретаря Совбеза РФ.

"По нашему мнению, государства должны обеспечивать стабильное и безопасное функционирование сети интернет на своей территории и воздерживаться от действий, направленных на ограничение функционирования или доступа к данной сети на территории других государств", - сообщил О.Храмов.

Он заявил, что мир должен быть защищен "от волюнтаристских шагов тех, кто сейчас всячески стремится сохранить доминирование в виртуальном пространстве и закрепить преимущества политического и финансового порядка за счет права на единоличное управление глобальной сетью".

20 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому рунету нужна независимость.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - сказал В.Путин.

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России.

Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Полностью интервью О.Храмова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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1 комментарий
№1
27.02.2019 06:45
Суверенную демократию построили - теперь чешутся интернетом
+2
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