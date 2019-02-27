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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Лондон возлагает на Россию ответственность за выход США из ДРСМД - британский посол

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Пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр
Пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: Фото: ТАСС

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - В Лондоне полагают, что действия российской стороны привели к анонсированному выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сожалеют в связи с этим, заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"...мы глубоко сожалеем, что российские действия привели к тому, что США приостановили участие в Договоре. Мы бы хотели вернуться во времена, когда ни у одной из сторон не было ракет такого класса на европейском континенте. Мы считаем, что если бы это произошло, то безопасность всех, включая Россию, повысилась бы", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Л.Бристоу подчеркнул, что Лондон регулярно обсуждает вопрос о ДРСМД с американскими коллегами и коллегами в НАТО.

"Все 29 членов НАТО занимают одинаковую позицию по вопросу Договора о РСМД, который, как мы считаем, очень важен, но Россия его нарушает, а договор, который нарушает одна из сторон - недействителен", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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