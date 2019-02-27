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27.02.2019
Известия.ru

Названы сроки поставок в ВВС России истребителя пятого поколения Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в Военно-воздушные силы России в 2019 году. Второй самолет — в 2020–м, рассказал директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш.

Как сообщает "РИА Новости" во вторник, 26 февраля, в 2018 году предприятие изготовило и завершило поставку партии опытных образцов самолета. По словам Пекарша, в настоящее время на заводе работают над двумя самолетами. Сроки поставок двух истребителей в российскую армию будут соблюдены, отмечает "Газета.ру".

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су–57 предназначен для уничтожения всех видов целей с применением систем ПВО. Он придет на замену Су-27.

23 февраля американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее интервью президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в котором он заявил о том, что первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы России уже к концу этого года.

 

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