Все модернизированные истребители Су-27СМ3 Минобороны получило согласно контракту - изготовитель

Комсомольск-на-Амуре. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны получило по контракту все модернизированные истребители Су-27СМ3, сообщил директор филиала ПАО "Компания "Сухой" Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

"И в прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку 10 самолётов. Мы поставили в 2017 году четыре самолёта, и в 2018 году шесть самолетов", - сказал А.Пекарш журналистам во вторник.

"Это дало новые качества машинам, которые мы поставляли в конце 1980-х - начале 1990-х годов, меняется до 80 процентов оборудования", - отметил он.

Разработанный в ОКБ Сухого истребитель четвертого поколения Су-27 впервые взлетел 20 мая 1977 года, а первый серийный истребитель поднялся в небо в июне 1982 года. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран.