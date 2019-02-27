Суд взыскал с "Авиакора" 371 миллион рублей в пользу Министерства обороны России

Как сообщило 25 февраля 2019 года информационное агентство РИА Новости, Арбитражный суд Москвы по иску Министерства обороны России взыскал более 371 миллиона рублей с самарского завода "Авиакор", входящего в корпорацию "Русские машины" холдинга "Базэл" Олега Дерипаски, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Последний построенный для ВКС России на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту 2011 году транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RA-41260, заводской номер 14А010, сдан 28.11.2014). Чкаловский, 2018 год (с) Руслан Боровик / russianplanes.net

Столичный арбитраж удовлетворил иск частично: Минобороны требовало взыскать с ответчика более 928 миллионов рублей - около 153 миллионов штрафа по госконтракту от 11 мая 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140 и около 776% за пользование авансом как коммерческим кредитом. Суд первой инстанции взыскал только проценты, и то в размере лишь более 371 миллиона рублей. Другие подробности пока не сообщаются. "Авиакор" занимается капремонтом Ту-154, техобслуживанием Ту-154, Ту-95МС, Ан-140, Ан-74, поставкой компонентов для различных самолетов.

Минобороны и "Авиакор" ведут еще одно судебное разбирательство по этому контракту. Оборонное ведомство в иске, поданном год назад, потребовало расторгнуть контракт и взыскать с авиазавода неотработанный аванс в размере 2,2 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы в сентябре полностью удовлетворил исковые требования. В то же время суд отклонил встречный иск, в котором "Авиакор" требовал также расторгнуть госконтракт и взыскать с заказчика более 435 миллионов рублей долга.

В материалах суда говорится, что по условиям контракта авиазавод должен был произвести и поставить заказчику в 2011-2013 годах девять самолетов Ан-140, по три самолета в год. На выполнение контракта ведомство перечислило предприятию более 4,5 миллиарда рублей, однако всего по контракту Минобороны получило четыре самолета стоимостью более 2,3 миллиарда рублей. Разницу истец потребовал вернуть.

Ответчик иска не признал, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, выразившиеся в установлении в марте 2014 года Украиной, поставлявшей комплектующие, и ЕС санкций в отношении России. Кроме того, "Авиакор" заявил в суде, что были поставлены самолеты на сумму 3,2 миллиарда рублей, а срок на исполнение его обязательств был установлен необоснованно короткий.

Арбитраж Москвы, однако, отклонил доводы ответчика, указав в решении, что обстоятельства непреодолимой силы наступили уже за пределами срока исполнения контракта, а с самими сроками исполнитель согласился при его заключении. Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение нижестоящей инстанции, снизив сумму взыскания до 1,3 миллиарда рублей. Суд согласился с доводами ответчика о том, что в контракт была включена заниженная стоимость производства самолетов.

Со стороны bmpd напомним,что всего с 2009 по 2013 годы Министерство обороны России по пяти договорам законтрактовало на ОАО "Авиакор-авиационный завод" 15 самолётов Ан-140-100, в том числе 11 для ВВС (ВКС) и четыре - для Морской авиации ВМФ. Головной самолет для ВВС (ВКС) России по отдельному контракту от декабря 2009 года был сдан в 2011 году, все четыре самолета для ВМФ по двум отдельным договорам (2001 года на один самолет и 2013 года на три самолета) были построены с 2012 по 2016 годы.

Однако реализация наиболее крупного контракта с Министерством обороны России от 11 мая 2011 года на девять самолетов Ан-140-100 для ВВС (ВКС) России тормозилась с самого начала. Согласно контракту, "Авиакор" должен был сдать по три самолета Ан-140-100 в год с 2011 по 2013 годы, затем завод добился пересмотрв графика, обещая поставить шесть самолетов в 2012 году и три - в 2013 году. Фактически предприятие по данному контракту построило только четыре самолета, сдав один борт в 2012 году, два - в 2013 году, и один - в 2014 году, на чем реализация контракта и прекратилась. Таким образом, на заводе для Министерства обороны были построены девять самолетов Ан-140-100 (в том числе четыре для ВМФ).

Еще в июне 2014 года Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Министерства обороны России ведомства, поданный к заводу "Авиакор" в октябре 2013 года за срыв поставое самолетов Ан-140-100, на 30 млн рублей, хотя изначально размер претензий составлял 218,7 млн рублей. Сумма была снижена, так как "Авиакор" в суде доказал, что неисполнение контракта происходило по вине обеих сторон и требования Министерства обороны были завышены. Однако затем в течении 2014 года Министерство обороны подало еще три иска к "Авиакору" на общую сумму 1,5418 млрд рублей все по тем же вопросам невыполнения контракта на Ан-140-100. Завод частично оправдывался срывом поставок комплектующих с Украины.

До сих пор остается неизвестной судьба еще одного заказанного Министерством обороны России на "Авиакоре" по отдельному контракту в 2012 году самолета Ан-140-100 - модифицированного специального самолета аэрофотосъемки и картографии по ОКР "Съемщик" (создавашегося в качестве предполагаемой замены самолетов Ан-30Б). В 2016 году руководство "Авиакора" заявляло о намерении достроить этот самолет, затрудняясь, впрочем, назвать сроки сдачи. По неофициальным сведениям, сейчас по данной ОКР решено переоборудовать один из самолетов Ан-140-100, ранее построенных для ВКС в пассажирском варианте.