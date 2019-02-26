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26.02.2019
Российская газета

Плесень и змеи: в США военные пожаловались на условия проживания

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Источник изображения: Flickr.com

Американские военнослужащие и их супруги пожаловались руководству одной из главных военных баз США Форт-Худ на условия проживания. Среди перечисленных проблем оказались плесень, змеи, тараканы и опасные отделочные материалы вроде краски с содержанием свинца.

База расположена в городе Киллин, штат Техас. Общая численность ее личного состава превышает 50 тысяч человек. Как сообщает Task&Purpose, ситуация характерна для тысяч домов, где проживают семьи военнослужащих, а также 141 казармы, где живет около 18 тысяч солдат.

Свои жалобы высказали жены военных Форт-Худа. Одна пожаловалась, что из-за плесени им пришлось переехать в другое жилье, другая - что ее дочь вывалилась в сломанное окно и попала в больницу, третья - что утечку воды в доме сотрудники коммунальной службы устраняли несколько месяцев. В свою очередь представитель обслуживающей жилье организации сказал, что проблемы с плесенью и вредителями характерны для военного жилья по всей стране. Это же показало журналистское расследование в августе прошлого года, результаты которого даже обсуждались в Конгрессе.

Средства для ремонта в последние годы выделялись, однако планы администрации Трампа привлечь средства по линии Минобороны на строительство стены на границе с Мексикой заставляют усомниться в том, что коммунальные проблемы в Форт-Худ будут быстро ликвидированы. Впрочем, пока сенаторы уверяют, что проблем с финансированием содержания жилья для военных возникнуть не должно.


Майя Бирюкова

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Мексика
США
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