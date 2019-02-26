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26.02.2019
ТАСС

Минобороны и "Калашников" обсуждают поставки беспилотника-камикадзе "КУБ-БЛА"

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Микро-БЛА "Куб-БЛА"
Микро-БЛА "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников".
Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

В Ростехе также сообщили об "огромном" интересе к аппарату со стороны зарубежных заказчиков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" и Минобороны ведут переговоры о поставке в войска самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата "КУБ-БЛА", однако и со стороны иностранных заказчиков интерес к нему огромный, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли сейчас с Минобороны поставки беспилотника, Абрамов отметил "да, конечно". "Эффективный, недорогой продукт для уничтожения малоразмерных целей на земле - это легкобронированная техника, укрепления и другие цели", - пояснил топ-менеджер Ростеха.

Концерн "Калашников" представил высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" в феврале на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби.

О разработке

Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна Zala aero. Скорость полета "КУБ-БЛА" может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность его работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории. Это позволяет, например, поражать танки на поле боя со стороны верхней полусферы, пробивая башню, которая в верхней части имеет минимальную броню.

Обычные комплексы ПВО испытают большие трудности при попытке противодействия новому высокоточному беспилотнику концерна, ранее сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он добавил, что этот комплекс - шаг к абсолютно новому ведению боевых действий.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Беспилотные системы
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