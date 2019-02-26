Су-57 готов пойти по миру

Су-57 впервые продемонстрируют за рубежом. О том, что на салоне в Ле Бурже может появиться российский самолет пятого поколения, сообщил официальный аккаунт авиасалона.

Источник изображения: Минобороны РФ

То, что "Сухой" "пойдёт по миру", еще не подтверждено окончательно. Об этом сообщают как пресс-служба Ле Бурже, так и источники "Российской газеты" в Министерстве Обороны. Однако показ нового истребителя может стать шагом к возвращению России на западные авиасалоны и выставки вооружений. Начиная с 2014-го года, российские производители были представлены на профильных мероприятиях, проходящих на Западе, в основном с гражданской продукцией.

Презентация Су-57 может быть напрямую связана с готовностью России экспортировать самолет и формированием портфеля заказов. Ранее вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко в своем интервью "Интерфаксу" уже сообщал о заинтересованности ОАК в выходе на внешний рынок, а 18 февраля президент холдинга Юрий Слюсарь заявил, что в 2019-м году ВКС России получат первый серийный самолет пятого поколения: контракт с Минобороны уже подписан.

Справка:

Су-57 является перспективным многофункциональным истребителем, разрабатываемым ОКБ им. Сухого. Разработан для замены машин, созданных на базе Су-27. Предварительно, версия пойдет в серию с двигателями первого этапа, двигатели второго этапа должны появиться на истребителе несколькими годами позднее.

На базе нового самолета также разрабатывалась платформа FGFA. Совместный проект Индии и России оценивался в 8-10 миллиардов долларов, а доля Hindustan Aeronautics Limited, индийского партнера проекта, должна была составлять не менее 25%. В конце апреля 2018-го года Индия вышла из проекта, сославшись на несоответствие новой машины принципам малозаметности. При этом в России отметили, что готовы в любой момент возобновить переговоры.