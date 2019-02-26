Войти
26.02.2019
Военное обозрение

Су-57 готов пойти по миру

266
0
-1

Су-57 впервые продемонстрируют за рубежом. О том, что на салоне в Ле Бурже может появиться российский самолет пятого поколения, сообщил официальный аккаунт авиасалона.

Источник изображения: Минобороны РФ

То, что "Сухой" "пойдёт по миру", еще не подтверждено окончательно. Об этом сообщают как пресс-служба Ле Бурже, так и источники "Российской газеты" в Министерстве Обороны. Однако показ нового истребителя может стать шагом к возвращению России на западные авиасалоны и выставки вооружений. Начиная с 2014-го года, российские производители были представлены на профильных мероприятиях, проходящих на Западе, в основном с гражданской продукцией.

Презентация Су-57 может быть напрямую связана с готовностью России экспортировать самолет и формированием портфеля заказов. Ранее вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко в своем интервью "Интерфаксу" уже сообщал о заинтересованности ОАК в выходе на внешний рынок, а 18 февраля президент холдинга Юрий Слюсарь заявил, что в 2019-м году ВКС России получат первый серийный самолет пятого поколения: контракт с Минобороны уже подписан.

Справка:

Су-57 является перспективным многофункциональным истребителем, разрабатываемым ОКБ им. Сухого. Разработан для замены машин, созданных на базе Су-27. Предварительно, версия пойдет в серию с двигателями первого этапа, двигатели второго этапа должны появиться на истребителе несколькими годами позднее.

На базе нового самолета также разрабатывалась платформа FGFA. Совместный проект Индии и России оценивался в 8-10 миллиардов долларов, а доля Hindustan Aeronautics Limited, индийского партнера проекта, должна была составлять не менее 25%. В конце апреля 2018-го года Индия вышла из проекта, сославшись на несоответствие новой машины принципам малозаметности. При этом в России отметили, что готовы в любой момент возобновить переговоры.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Су-27
Компании
HAL
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
01.07.2015
Крылья макетов
25.02.2014
Небо России закроют надежным куполом
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
31.12.2010
Индия обскакала всех в российском вооружении
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков