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26.02.2019
Известия.ru

На Южном Урале начались учения танковых ЦВО

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Учения танковых войск стартовали на Южном Урале. В двусторонних маневрах на полигоне под Челябинском задействованы около 100 танков Т-72. Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга.

Учения танковых войск стартовали на Южном Урале. В двусторонних маневрах на полигоне под Челябинском задействованы около 100 танков Т-72. Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга.

25.02.2019
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Т-72
Компании
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