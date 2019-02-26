На Южном Урале начались учения танковых ЦВО
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ
Учения танковых войск стартовали на Южном Урале. В двусторонних маневрах на полигоне под Челябинском задействованы около 100 танков Т-72. Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга.
Учения танковых войск стартовали на Южном Урале. В двусторонних маневрах на полигоне под Челябинском задействованы около 100 танков Т-72. Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга.
25.02.2019
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