Саммит КНДР-США будет успешным при условии, что стороны будут следовать принципу взаимного уважения - северокорейское издание

Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Пекин. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Намеченная на 27-28 февраля в Ханое встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может увенчаться успехом при условии, что стороны проявят взаимное уважение, говорится в статье северокорейского интернет-издания Meari.

"Как отмечается в совместной декларации от 12 июня (2018 года по итогам сингапурского саммита сторон - ИФ), неизменной позицией двух наших республик является построение новых отношений между двумя странами, установление длительного прочного мира на Корейском полуострове и продвижение по пути полной денуклеаризации", - отметило издание.

Оно подчеркнуло, что если две страны не утратили первоначальное намерение урегулировать свои враждебные отношения, выступить с правильными переговорными позициями, "отказавшись от своих давних аргументов, и признавая, уважая друг друга, они в конечном итоге придут к взаимовыгодному конечному результату".

Д.Трамп в минувшее воскресение заявил, что "председатель Ким понимает, вероятно, лучше, чем кто бы то ни было, что без ядерного оружия его страна может очень быстро стать одной из великих экономических держав в мире".

Он пояснил, что это возможно потому, что географическое положение страны "предоставляет потенциальные возможности для быстрого роста".