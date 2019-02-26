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26.02.2019
Газета.ru

Скандал на выставке: украинцы сбили МиГ

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Украина "сбила" МиГ-29 в рекламе ПВО

Украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" продемонстрировало на выставке Aero India видеоролик, на котором запечатлено уничтожение системой ПВО С-125М "Печора" самолета, похожего на российский истребитель МиГ-29. Израильская компания Israel Aerospace Industrie показала, как уничтожаются два ударных вертолета Ка-50 "Черная акула".

Самолет, напоминающий формой фюзеляжа российский истребитель МиГ-29, был сбит украинским комплексом ПВО С-125М "Печора" в рекламном ролике. Видео было показано украинским государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" на международной выставке Aero India 2019, передает ФАН.

Рекламный ролик с уничтожением МиГа транслировался на большом экране. Это видео было не единственным "уничтожением" российской авиации на выставке в индийском Бангалоре.

Компания Israel Aerospace Industrie опубликовала рекламный видеоролик для комплекса противовоздушной обороны MRSAM. На кадрах ролика имитировалось сбитие двух ударных вертолетов Ка-50 "Черная акула" российского производства.

Тем временем сразу партию самолетов МиГ-29 может купить Индия. Неделей ранее газета The Economic Times сообщила, что индийские военно-вооруженные силы ведут переговоры с Россией о срочной закупке истребителей, которые могут быть поставлены в относительно короткие сроки.

В настоящее время ВВС Индии сталкиваются с острой нехваткой боевых самолетов, пишет издание. На вооружении находятся 45 истребителей МиГ-29, последний из которых был закуплен в 2010 году, подчеркнул источник газеты в правительстве Индии. Сейчас у индусов есть три эскадрильи из российских истребителей, причем первые поставки начались еще в 1980-х годах, до распада СССР.

Вскоре после этого заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Москва направила Нью-Дели коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов.

Как отмечается, до этого поступил запрос от министерства обороны Индии на 21 самолет МиГ-29. "Ожидаем решения индийской стороны", - отметил Пунчук. В ФСВТС уточнили, что на данный момент в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29.

В свою очередь, министерство обороны Венгрии выставило на продажу все имеющиеся в стране советские и российские истребители МиГ-29. В единый аукционный лот включены 19 истребителей, некоторые из которых требуют капитального ремонта. Покупатели лота получат также 20 двигателей и еще 293 единицы другого имущества и вооружения к самолетам. Стоимость всего лота составляет $10 млн при средней стоимости одного нового МиГ-29 в районе $25 млн.

Отказаться от МиГ-29 планирует и Словакия - тоже член НАТО, как и Венгрия. Братислава планирует "порвать" с советскими самолетами и купить 14 американских истребителей F-16V. "Мы хотим видеть Америку лидером в свободном мире, как это было в течение 70 лет", - заявил государственный секретарь министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак. Он добавил, что военно-техническое сотрудничество с Москвой разрывается "так быстро, как это вообще возможно".

Конечно, далеко не все страны мира хотят отказаться от российского оружия. К примеру, партии истребителей Су-30 купили Армения и Индонезия. В конце января 2019 года Ереван подписал контракт на поставку двухместных истребителей.

"Республика Армения подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30 СМ", - сообщили в минобороны Армении.

Индонезия купит у России истребители Су-35, несмотря на возможные санкции со стороны США. В Джакарте сообщили, что стороны уже приступили к выполнению договоренностей. Индонезия рассчитывает получить первый Су-35 в октябре следующего года. В мае 2016 года Россия и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Гендиректор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что стоимость сделки оценивается в $1,14 млрд. По условиям соглашения, Российская Федерация должна закупить у Индонезии ряд товаров - кофе, чай, пальмовое масло и каучук - на сумму порядка $570 млн.

Перспективной новинкой на рынке вооружений является также Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших дистанциях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Кроме того, как сообщает НСН, на Су-57 можно установить гиперзвуковой комплекс "Кинжал", аналогов которому в мире нет.


Иван Апулеев

25.02.2019
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Армения
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