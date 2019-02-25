Боевой робот "Уран-9" в ближайшее время может быть принят на вооружение российской армии - источник

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Испытания боевого робототехнического комплекса "Уран-9" близки к завершению, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе испытаний комплекс практически подтвердил требуемые от него характеристики. В ближайшее время может быть принято решение о принятии его на вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разработан ОАО "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса состоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Комплекс "Уран-9" впервые был продемонстрирован на Параде Победы 9 мая 2018 года. За несколько дней до этого бывший тогда заместителем министра обороны Юрий Борисов сообщил, что этот комплекс был задействован в ходе сирийской кампании.

"Они ("Уран-6" и "Уран-9" - ИФ) находятся у нас сейчас в опытной боевой эксплуатации. Что это такое? Мы во время опытной боевой эксплуатации выявляем все те недостатки, которые, естественно, присущи новой технике для того, чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее для нужд Вооруженных Сил", - сказал он.