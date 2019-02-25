"Абрамс" в самом деле стал неуязвим для "Арматы"?

Источник изображения: Фото: (с) Damian Ratka / twitter.com/DRatka1

Американцы продемонстрировали на территории испытательного полигона в штате Юма новую модификацию своего "Абрамса" - M1A2C (ранее он имел обозначение M1A2 SEP V3).

По мнению украинского военного эксперта Андрея Тарасенко, доработанная машина стала "непобедимой" и, благодаря установленному израильскому комплексу активной Trophy HV, практически неуязвима для противотанковых комплексов типа "Корнет", "Хризантема-С" и управляемых ракет, запускаемых через стволы танковых орудий "Рефлекс-М", и других.

Таким образом, считает он, не оснащенный средствами преодоления активной защиты противотанковый арсенал РФ (и других стран) стал бесполезным.

Для армии США заказано 1500 КАЗ Trophy.

Также на танке не менее чем на 100 мм увеличен габарит лобовых частей башни, при этом модернизирован пакет наполнителя основного бронирования. В результате эквивалентная стойкость бронирования может составлять свыше 900 мм.

Такой показатель недостижим для 125-мм российских бронебойных подкалиберных снарядов ( в том числе и пушек танков "Армата), пути повышения эффективности которых, практически исчерпаны. Поэтому отказ от 152- мм орудий, был напрасным, считает Тарасенко.

Российские эксперты закономерно скептически относятся к таким утверждениям. После упомянутых выше нововведений вес "Абрамса" превысит все мыслимые пределы, что обязательно скажется на проходимости танка и на его мобильности.

В то же время следует признать, что даже изрядно потяжелевший M1A2C станет очень опасным врагом для любой бронетехники.