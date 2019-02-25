Войти
25.02.2019
Вестник Мордовии

"Абрамс" в самом деле стал неуязвим для "Арматы"?

1200
0
0

Источник изображения: Фото: (с) Damian Ratka / twitter.com/DRatka1

Американцы продемонстрировали на территории испытательного полигона в штате Юма новую модификацию своего "Абрамса" - M1A2C (ранее он имел обозначение M1A2 SEP V3).

По мнению украинского военного эксперта Андрея Тарасенко, доработанная машина стала "непобедимой" и, благодаря установленному израильскому комплексу активной Trophy HV, практически неуязвима для противотанковых комплексов типа "Корнет", "Хризантема-С" и управляемых ракет, запускаемых через стволы танковых орудий "Рефлекс-М", и других.

Таким образом, считает он, не оснащенный средствами преодоления активной защиты противотанковый арсенал РФ (и других стран) стал бесполезным.

Для армии США заказано 1500 КАЗ Trophy.

Также на танке не менее чем на 100 мм увеличен габарит лобовых частей башни, при этом модернизирован пакет наполнителя основного бронирования. В результате эквивалентная стойкость бронирования может составлять свыше 900 мм.

Такой показатель недостижим для 125-мм российских бронебойных подкалиберных снарядов ( в том числе и пушек танков "Армата), пути повышения эффективности которых, практически исчерпаны. Поэтому отказ от 152- мм орудий, был напрасным, считает Тарасенко.

Российские эксперты закономерно скептически относятся к таким утверждениям. После упомянутых выше нововведений вес "Абрамса" превысит все мыслимые пределы, что обязательно скажется на проходимости танка и на его мобильности.

В то же время следует признать, что даже изрядно потяжелевший M1A2C станет очень опасным врагом для любой бронетехники.

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Корнет
Хризантема-С
Похожие новости
24.12.2018
Бороться с китайскими танками будет нечем
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
18.05.2015
Торжественным маршем
27.04.2011
Подсчет потерь на фоне туманных перспектив
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:14
  • 43
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову