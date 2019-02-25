Усиление ударной мощи: Вьетнам получил еще одну партию танков Т-90С

Источник изображения: Фото: defence-blog.com

Во Вьетнам поступила новая партия основных боевых танков Т-90С. Сообщается, что боевые машины прибыли в минувший четверг.

На сайте defence-blog.com размещены фотографии из порта. На них запечатлен процесс вывоза бронетехники. Кстати, в качестве тягачей используются "Русичи", также поставленные из России.

Первые 32 танка были переправлены в начале января 2019 года. Всего Вьетнам заказал в России 64 танка Т-90С.

Танк вооружен 125-мм пушкой, имеются два пулемета: спаренный ПКТМ калибра 7,62 мм и зенитный 12,7-мм "Корд".

Источник изображения: Фото: defence-blog.com

Машина имеет современный прицельный комплекс с тепловизором и может применять управляемое ракетное вооружение. Двигатель мощностью 1000 л.с. обеспечивает хорошие скоростные и маневренные характеристики.

Бронезащита способна противостоять боеприпасам различных типов.

Как ожидается, Т-90С заменят устаревшие танки советского или китайского производства.