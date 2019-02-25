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25.02.2019
Российская газета

Военный эксперт усомнился в эффективности новой военной стратегии США

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Военный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения военных действий против Москвы и Пекина. Главной ее особенностью он назвал скрытное проникновение вглубь территории противника. "РГ" попросила военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова оценить высказывания американского генерала.

"Так называемая новая "стратегия троянского коня", которую американцы собираются разработать в течение года, потратив на это порядка 135 млрд долларов, для них выглядит инновационно. Обычно они вторгались в разные страны нахрапом, подавляя противника ударами с воздуха, а потом завершали разгром через наземную операцию", - отметил эксперт.

По словам Леонкова, американцы зря делают ставку на самолеты-невидимки, поскольку российские комплексы ПВО способны поражать и F-35, и F-22, и B-2, и даже B-21, который придет ему на смену.

"Поиском "слабых мест", о которых говорил Голдфайн, сейчас занимается американская разведывательная авиация. Число полетов вдоль наших границ выросло в несколько раз. Но американцы, похоже, не знают, что Россия практически закончила строительство сплошной эшелонированной противовоздушной обороны, слабых мест в которой практически нет. В единую систему связаны система предупреждения о ракетных запусках, загоризонтные дальние РЛС, межвидовые РЛС, сами комплексы ПВО, которые работают в едином информационном поле, и комплексы ВВС, которые могут при необходимости усилить группировку ПВО и пресечь какое-либо скрытое проникновение", - заявил военный эксперт.

Россия также располагает эшелонированной береговой обороной и кораблями, оснащенными современным вооружением, напомнил Алексей Леонков. "Благодаря некоторым комплексам, таким как, к примеру, "Кинжал", вдоль российских границ создана зона A2/AD - зона воспрещения доступа и маневра. Эта зона простирается почти на две тысячи километров от наших границ. Проникнуть в нее незаметно каким-то "троянским конем" можно лишь в фантазиях", - считает эксперт.

"Не зря наш президент Владимир Путин сказал, что мы можем отразить агрессию любого противника. Американцы до сих пор думают, что мы используем советскую стратегию и действуем по военной доктрине времен СССР, то есть доктрине силового доминирования. Но мы перешли на доктрину оборонной достаточности. Свою технику и оборону мы развиваем для того, чтобы любой вероятный противник, который попытается напасть на нас, понимал, что ответный удар нанесет ему настолько непоправимый ущерб, что выгоды от атаки на Россию обнулятся", - сказал Леонков.


Ренат Закиев

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
Персоны
Путин Владимир
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