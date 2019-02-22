Сирия готова брать российскую технику вагонами

Военно-техническое сотрудничество скрепляют пивом

Завершил работу IDEX-2019, один из крупнейших международных салонов вооружений и самый представительный на Ближнем Востоке. 14-й по счету собрал 1100 международных и местных производителей ВВТ ("IDEX 2019 говорит по-русски", "ВПК" №6, 2019).

Большое внимание привлекли контракты между ОАЭ и российскими предприятиями. Тульское КБ Приборостроения договорилось о поставке в Эмираты противотанковых комплексов "Корнет-Э" на 146,92 миллиона дирхамов (40 млн долларов). Наша компания обеспечит техническое обслуживание ПТРК и поставку к ним запчастей, за все про все – еще 3,27 миллиона долларов. С "Высокоточными комплексами" представители Абу-Даби подписали договор на обслуживание в течение двух лет ЗРПК "Панцирь" (45 млн дирхамов, или более 12 млн долларов).

Всплеск эмоций в ближневосточных соцсетях вызвало сообщение о создании производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии. Контракт будет подписан до конца февраля, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, признав, что партнеры "просят очень большую локализацию, до 90 процентов. Мы бы хотели чуть меньше, поэтому сейчас обсуждаем".

Ведущий российский производитель оптоэлектроники "Швабе" заключил соглашение о поставках продукции казахстанскому оборонному предприятию "Семей инжиниринг".

Журналисты и эксперты, естественно, обратили внимание на то, что за первые два дня IDEX 2019 военное ведомство ОАЭ потратило на закупку ВВТ 2,9 миллиарда долларов. В первую очередь говорилось о контракте с американской компанией Raytheon на поставку Эмиратам пусковых установок ЗРК Patriot. Вашингтон разрешает продавать современные ВВТ далеко не каждому союзнику Соединенных Штатов. Но ОАЭ – особый случай: на объектах в Эмиратах, включая порт Джебель-Али (между Дубаем и Абу-Даби), авиабазу Аль-Дхафра (около Абу-Даби) и военно-морские объекты в Фуджейре, размещено около 5000 военнослужащих США. Джебель-Али, способный принимать авианосцы, является самым востребованным портом для захода кораблей американских ВМС. На Аль-Дхафра находятся истребители F-15, F-22 "Раптор", беспилотники "Глобал Хоук", самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Причем данная авиабаза – единственное за пределами США место постоянной дислокации истребителей пятого поколения. В свою очередь 600–800 военнослужащих Эмиратов ежегодно обучаются в Соединенных Штатах.

“Всплеск эмоций в соцсетях вызвало сообщение о создании производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии”

Теперь – о том, что почти не заинтересовало СМИ. Российская научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) впервые представила за рубежом перспективные разработки, среди которых самоходные минометы "Флокс" и "Дрок". Эти мобильные боевые системы, способные поражать высокозащищенные цели как на удалении в десятки километров, так и буквально в нескольких метрах от себя, практически неуязвимы для противника. Транспортная база 120-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Флокс" – армейский бронеавтомобиль "Урал-4320" с колесной формулой 6х6, 82-мм миномета "Дрок" – КамАЗ (четырехколесный "Тайфун-ВДВ"), что делает их не просто мобильными, а сверхпроходимыми.

Сергей Чемезов, подчеркнув, что отдельное направление работы "Ростеха" – послевоенное восстановление Сирии, сообщил о готовности "Уралвагонзавода" поставлять сирийцам "широкую номенклатуру подвижного состава, в том числе цистерны, полувагоны, платформы в количестве, необходимом для обновления парка железных дорог страны". Глава корпорации рассказал, что сирийских партнеров также интересует дорожно-строительная техника, которая производится на мощностях УВЗ. "В первую очередь, речь идет о фронтальных погрузчиках, мощных бульдозерах, тяжелых тракторах... большой интерес к новейшей модели трактора ДЭТ-400 с электронным управлением. Потребность в такой технике очень серьезная, сирийские представители посещали УВЗ для ознакомления с ней. Война заканчивается, предстоят большие объемы восстановительных работ", – отметил Сергей Чемезов.

IDEX-2019 помог нашим иностранным партнерам взглянуть на российскую "оборонку" с новой для нее самой стороны. В Абу-Даби стало известно, что в странах Восточной Африки заинтересовались мини-пивоварнями, которые производятся по программе диверсификации на базе боеприпасного предприятия НПО "Прибор". В настоящее время идут переговоры по продаже этих заводов.

И еще одна значимая новость с IDEX-2019: с генеральным директором компании Tawazun Тареком Аль Хосани встретился президент Татарстана Рустам Минниханов. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество, в том числе в области судостроения и производства беспилотных устройств.

Хотелось бы узнать, кто еще из руководителей российских регионов, где есть предприятия ОПК, посетил Эмираты и провел там переговоры с потенциальными заказчиками?

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",