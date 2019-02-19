IDEX 2019 говорит по-русски

В крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений участвует 50 российских предприятий

Крупнейшая на Ближнем Востоке выставка вооружений и военной техники "Айдекс-2019" (IDEX 2019) открылась 17 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). "IDEX проводится в 14-й раз. Это мероприятие уже успело стать крупнейшей на Ближнем Востоке выставкой ВВТ и площадкой, на которой получают развитие самые инновационные идеи в области обороны и безопасности", – сообщил исполнительный директор IDEX Саид аль-Мансури.

Среди участников более 1100 иностранных компаний и организаций из 60 государств, площадь экспозиций превышает 135 тысяч квадратных метров. На территории IDEX также функционируют отдельные выставки боевых кораблей и военно-морской техники (NAVDEX 2019) и беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов (UMEX 2019). В оргкомитете отметили, что масштабы IDEX 2019 не уступают показателям прошлого салона, прошедшего два года назад.

В выставке принимают участие крупнейшие компании и организации российского ОПК, в том числе Ростех, а также АО "Рособоронэкспорт", холдинг "Высокоточные комплексы", научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", "Калашников", "Военно-промышленная компания", Росэлектроника, "Швабе", Техмаш, концерн ПВО "Алмаз-Антей". Более 50 российских предприятий представили на IDEX 2019 около 1000 экспонатов.

Ниша для Калашниковых

По данным Рособоронэкспорта, в 2018-м на страны Востока пришлась почти половина российского объема поставок ВВТ. В текущем году в ОАЭ представлено более 200 перспективных образцов для всех родов и видов вооруженных сил. В частности, впервые на зарубежных выставках демонстрируется корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", а концерн "Калашников" привез автоматы так называемой 200-й серии, в частности АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

“Вопрос продвижения Су-35 в регион Персидского залива еще не закрыт”

Регион Персидского залива традиционно ориентируется на вооружения американского производства, особенно это касается авиационной техники. Однако в 2017 году Россия объявила о готовности поставить ОАЭ истребители Су-35, хорошо показавшие себя в Сирии. Это предложение, вызвавшее тогда много дискуссий и негативную реакцию американской стороны, было отклонено. Эмираты предпочли ориентироваться на F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II). В ноябре 2017 года представители военно-воздушных сил ОАЭ впервые сообщили о намерении Абу-Даби закупить 24 истребителя F-35 в составе двух эскадрилий. Однако уже сегодня стало ясно, что поставки американских истребителей в ОАЭ в случае подписания соответствующего контракта могут начаться не ранее 2026 года. Об этом сообщил представитель американской корпорации "Локхид Мартин" (Lockheed Martin): "Передача так называемых чувствительных технологий (sensitive technologies) осуществляется только иностранным партнерам США по программе F-35, ОАЭ в их число на данный момент не входит". Так что вопрос продвижения Су-35 в регион Персидского залива еще не закрыт.

На вооружении Эмиратов состоят российские БМП-3, которые, по словам представителей сухопутных войск ОАЭ, считаются самыми надежными образцами бронетанковой техники. Наша боевая машина также отличается эффективным комбинированным вооружением, хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях. Как отметил представитель эмиратской компании EDIC (Emirates Defense Industries Company), занимающейся ремонтом техники вооруженных сил ОАЭ, БМП-3 отличается высоким модернизационным потенциалом. "Это платформа с открытой архитектурой, которая легко поддается модернизации. EDIC оснащает ее решетчатым бронированием и другими подсистемами, в том числе электронными. БМП-3 также обладает очень высоким уровнем ремонтопригодности", – подчеркнул представитель EDIC. Вооруженные силы ОАЭ имеют порядка тысячи этих боевых машин.

"Панцирь-МЕ"

В первый день работы IDEX 2019 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев провел брифинг для журналистов: "У нас с Саудовской Аравией подписан и реализуется контракт на автомат Калашникова. Следующий этап предполагает создание лицензионного производства данного образца, при этом он будет продвигаться как в КСА, так и на рынок третьих стран после согласования необходимых подходов к данному вопросу. Мы увидели, что в Саудовской Аравии существует кластер по производству стрелкового вооружения. Когда будет согласована "дорожная карта" трансфера технологий с проектом реализации, мы выйдем с соответствующим предложением в правительство". Как сообщил гендиректор Рособоронэкспорта, до завершения данного проекта осталось три-четыре месяца. В совместном производстве стрелкового оружия, отметил Михеев, заинтересован ряд африканских и азиатских стран: "Это один из мировых трендов. Рособоронэкспорт выходит на новый уровень сотрудничества – индустриальное партнерство".

Смертельные "цветочки"

НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) начинает продвижение на мировой рынок новейших систем вооружений. Как заявил представитель корпорации, впервые на IDEX входящий в состав УВЗ ЦНИИ "Буревестник" представляет макеты своих новых перспективных разработок – самоходных 120-мм артиллерийского орудия "Флокс" и 82-мм миномета "Дрок". Первое представляет собой систему нового поколения. Орудие размещается на шасси автомобиля – фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений. Главная особенность нового САО – комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Может работать как гаубица и миномет, а также прямой наводкой. Впервые в отечественной практике САО "Флокс" получило систему обнаружения лазерного облучения и постановки оптических помех.

Гранатометы made in Russia

"Дрок", предназначенный для поддержки высокомобильных подразделений, размещен на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Основное вооружение – казнозарядный миномет с ручным заряжанием. Расчет может вести огонь по целям, не выходя из боевого отделения. Стрельба производится как штатными, так и новыми минами с увеличенной дальностью и могуществом. "Дрок" может оснащаться дополнительным 82-мм минометом 2Б24, предназначенным для стрельбы с грунта. Благодаря боевой массе 14 тонн новая система отличается высокой мобильностью. Обе машины в настоящее время проходят испытания.

Лазерная пушка Oerlikon

В первый день работы выставки вооруженные силы ОАЭ подписали с Россией два контракта, о чем на пресс-конференции сказал бригадный генерал Мохаммед аль-Хассани, официальный пресс-секретарь салона. Стоимость контракта на поставку противотанковых управляемых ракет "Корнет-ЭМ-150" – 39,7 миллиона долларов, на техническое обслуживание и запасные части для ЗРПК "Панцирь-С" превысила 12,1 миллиона долларов. По словам Александра Михеева, Эмираты направили Рособоронэкспорту запрос на модернизацию ЗРПК "Панцирь-С1". По данным из открытых источников, на вооружении армии ОАЭ 50 ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси Man SX45.

Дрон-камикадзе и золотой лимузин

Одной из российских новинок на выставке стал малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микроБЛА) "Куб-БЛА". Он прошел испытания и готов к принятию на вооружение, а также для поставок на экспорт. В экспозиции концерна "Калашников" представлена вдвое меньшая, чем реальный образец, модель БЛА. Скорость полета беспилотника составляет 80–130 километров в час, продолжительность работы – 30 минут, максимальная полезная нагрузка – три килограмма. Успешно прошедший испытания аппарат может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы, используя возможность пикирования по вертикальной траектории. Это позволяет, например, поражать танки на поле боя, пробивая башню, имеющую в верхней части минимальное бронирование. Производитель и разработчик новинки – дочерняя компания концерна "Калашников" Zala aero. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО. И добавил, что этот комплекс – шаг к абсолютно новому ведению боевых действий: "Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности как на малых, так и на больших высотах".

В Абу-Даби состоится мировая премьера лимузина Aurus (ранее – "Кортеж"). Россия рассчитывает организовать в ОАЭ производство определенных моделей люксовых российских автомобилей Aurus на мощностях местного холдинга "Тавазун" (Tawazun). Он инвестировал в проект по созданию машин Aurus 110 миллионов евро, получив в ООО "Аурус" 30-процентную долю.

Aurus (от лат. aurum – золото и Russia – Россия) – российская марка представительских автомобилей. Создана по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На эти работы было выделено 12,4 миллиарда бюджетных рублей. Проект предполагает создание линейки автомобилей на единой платформе – седана, лимузина, минивэна и внедорожника.

На IDEX 2019 люксовый автомобиль включен в экспозицию эмиратского холдинга "Тавазун". Мировая премьера запланирована на 18 февраля, когда состоится официальная презентация автомобиля.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко (Информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для "ВПК") Абу-Даби – Москва

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года