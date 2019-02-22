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22.02.2019
ТАСС

Источник: ракета "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура

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Ракета "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник изображения: © РКК "Энергия"/"Роскосмос"

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и египетского спутника Egyptsat-A отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Произошло отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - сказал собеседник агентства. Через некоторое время разгонный блок должен вывести аппарат на расчетную орбиту.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" была запущена в четверг с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур. Это первый запуск российской ракеты в 2019 году.

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.

21.02.2019
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принадлежат ТАСС
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