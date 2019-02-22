Войти
22.02.2019
Российская газета

Эксперт прокомментировал появление израильского "убийцы" С-300 и С-400

721
0
0
Источник изображения: rg.ru

На авиакосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) представил макет дрона-камикадзе Mini Harpy.

Как сообщила компания, беспилотник может запускаться с наземных и морских позиций, а также с вертолетов. Дрон обладает способностью барражировать в ожидании цели.

Дальность полета беспилотника составляет до ста километров от оператора, которому он передает видео, продолжительность работы - до двух часов. Mini Harpy весит 45 килограммов, а его боевая часть - восемь килограммов.

При этом компания показала ролик, в котором Mini Harpy в числе прочих мишеней атакует радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, применяемый в комплексах С-300 и С-400.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал "РГ", что "факт наличия такого рода дронов, которые могут представлять собой летающие снаряды, в России уже известен".

По его словам, несбиваемых дронов не бывает.

"Наша база в Хмеймиме не раз подвергалась атакам дронов различной конструкции, в том числе очень похожих на некоторые израильские. При этом сбитие таких дронов осуществлялось путем взаимодействия комплексов радиоэлектронной борьбы и ПВО. Все дроны были сбиты", - отметил Леонков.

Уничтожение же Израилем комплекса "Панцирь-С1" российского производства в Сирии связан с тем, что тот находился в нерабочем состоянии.

"Подготовка сирийских войск ПВО пока находится не на самом высоком уровне. Потому что никогда нельзя оставлять разряженный комплекс зенитно-ракетной системы без прикрытия других комплексов - до того момента, как он перезарядится. Сирийцы этот факт игнорировали", - отметил Леонков.

Это никоим образом не говорит о том, что "Панцирь" является плохой системой. Свою задачу в Сирии он выполняет, добавил эксперт.

Напомним, Израиль в ночь на 21 января нанес массированный удар по нескольким объектам на юге Сирии. В числе прочих были атакованы позиции сирийской противовоздушной обороны в районе Дамаска.

В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Для этого Израиль использовал барражирующий боеприпас.


Ренат Закиев

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.02.2019
Эксперт: С-300 и С-400 гарантированно уничтожат израильские дроны-"убийцы"
25.09.2018
СМИ сообщили о возможной поставке в Сирию систем С-300
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
11.05.2017
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии